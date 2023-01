Addio a Monsignor Antonio Fallico

I funerali verrano officiati domani alle 15.30.

CATANIA. Si è spento all’età di 86 anni, Monsignor Antonio Fallico. E’ stato vicario episcopale per la pastorale dell’Arcidiocesi di Catania ed ha insegnato Storia, Filosofia e Pedagogia nei Licei statali. Insegnante di Pedagogia pastorale presso lo Studio teologico S. Paolo di Catania. È stato promotore e responsabile della Missione Chiesa-Mondo che si contraddistingue in Italia per il rinnovamento della pastorale parrocchiale attraverso le comunità ecclesiali di base (CEB), parroco della chiesa di Ognina.



Originario di Raddusa, la missione sacerdotale di Monsignor Antonio Fallico è stato sempre caratterizzato da un forte impegno di carattere sociale.

I funerali verranno officiati domani, martedì 3 gennaio alle 15.30, dall’Arcivescovo metropolita Luigi Renna in Cattedrale.