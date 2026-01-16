Addio al sindaco di Campofelice di Fitalia, il dolore di tutta la comunità

Pietro Aldegheri aveva 52 anni

PALERMO – È morto Pietro Aldeghieri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia, in provincia di Palermo. Si è spento dopo una breve malattia. La notizia ha scosso tutto il comprensorio, tantissime le manifestazioni di affetto e vicinanza alla famiglia.

“Infinita tristezza”

“Siamo attoniti, proviamo grande dolore e infinita tristezza”, si legge sui social, dovo sono centinaia i messaggi di cordoglio. Sindacalista della Flai-Cgil, eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1993, poi assessore e presidente del consiglio comunale, nel 2017 è stato eletto primo cittadino, riconfermato nella successiva tornata elettorale del 2022.

“Una persona molto socievole, da qualche tempo aveva trasferito la sua residenza a Palermo – si legge -, ma la sua presenza in paese, oltre che per onorare i suoi impegni amministrativi, è stata sempre assidua in ogni periodo dell’anno. Riposa in pace, Pietro. Rimarrai nella memoria dei campofelicesi, per sempre”.

Messaggi arrivano dal mondo politico, con i sindaci del comprensorio e non solo, ma anche da quello sindacale e dalle associazioni del territorio.

“Punto di riferimento per tutti”

“Un uomo che si è sempre battutto per Campofelice di Fitalia, che amava profondamente il suo paese. Un vero e proprio punto di riferimento per tutti”. La Pro Loco si unisce con profondo dolore al lutto che ha colpito l’intera comunità per la prematura scomparsa del nostro caro Sindaco, Pietro Aldegheri, venuto a mancare all’età di 52 anni.

“Ha servito il nostro paese con impegno”

E ancora: “Uomo delle istituzioni, sempre vicino ai cittadini, ha servito il nostro paese con impegno, passione e grande senso di responsabilità – dicono dalla ProLoco di campofelice di Fitalia -. Un pensiero particolare e un forte abbraccio vanno alla moglie Anna, parte attiva della nostra Pro Loco, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari. Alla comunità tutta rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Il suo ricordo e il suo esempio resteranno vivi in tutti noi”.

L’ultimo saluto

Domani, 17 anni, sarà il giorno dell’addio. I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Fitalia, alle 15.30.