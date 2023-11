Un marchio di fabbrica gradualmente eliminato

1' DI LETTURA

Addio agli strangolamenti di Homer Simpson. In una recente puntata della celebre serie televisiva trasmessa negli Stati Uniti, il pubblico ha assistito a un significativo momento di cambiamento. Homer, nell’episodio intitolato “McMansion & Wife“, terzo della trentacinquesima stagione, scherzosamente dice alla moglie Marge: “Guarda, strangolare il ragazzo ne è valsa la pena”.

30 anni di strangolamenti verso l’addio: “I tempi sono cambiati”

Prontamente, però, rettifica la sua affermazione aggiungendo: “Sto scherzando, non lo faccio più. I tempi sono cambiati”. Questa battuta fa luce su una delle più durature e controverse gag della serie: l’abitudine di Homer di afferrare per il collo il figlio Bart ogni volta che quest’ultimo lo esaspera o lo irrita. Un gesto che ha caratterizzato la dinamica padre-figlio nella serie per oltre tre decenni.

Già a partire dagli ultimi episodi si nota un sensibile cambiamento. La pratica degli strangolamenti esagerati, una volta un marchio di fabbrica del personaggio di Homer Simpson, è stata gradualmente eliminata. Questa mossa è emblematica dei cambiamenti nella sensibilità culturale e dell’adattamento della serie ai nuovi standard sociali.

Questa evoluzione nella rappresentazione dei personaggi riflette non solo la crescita della serie, ma anche la sua capacità di rimanere rilevante e rispettosa del suo pubblico in una società in continua evoluzione.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE