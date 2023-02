Monica Adorno e Gaetano Rizzo al Consiglio Nazionale della Fnsi

I due giornalisti etnei sono stati eletti rispettivamente consigliera e revisore dei conti.

CATANIA. FareSindacatoCatania ha partecipato al XXIX Congresso della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, svoltosi a Riccione da martedì 14 a giovedì 16 febbraio e dal titolo “Informazione è democrazia. La mediamorfosi e il lavoro giornalistico”.

All’appuntamento elettivo, che ha visto l’affermazione della collega ligure (ma di origini catanesi) Alessandra Costante come nuova segretaria generale e di Vittorio Di Trapani come nuovo presidente, hanno partecipato 4 componenti di FareSindacatoCatania su 14 delegati siciliani (c’erano i rappresentanti delle altre sezioni provinciali di Assostampa Sicilia), tutti guidati dal segretario regionale Giuseppe Rizzuto.

La nostra Regione con 4 consiglieri nazionali

A conclusione del congresso la Sicilia è riuscita a esprimere quattro consiglieri nazionali: i professionali Roberto Ginex e Giancarlo Macaluso, nonché i collaboratori Monica Adorno e Giulio Perotti. Nel collegio dei revisori dei conti è stato eletto Gaetano Rizzo, mentre in quello dei probiviri Franco Cicero.

Un successo che ha ancora una volta premiato l’impegno del gruppo guidato da Concetto Mannisi, presente a Riccione per #FareSindacatoCatania assieme a Katia Scapellato, ma più un generale di chi si spende – in Sicilia come nel resto d’Italia – ogni giorno, nel difficile impegno a sostegno dei colleghi, consapevole che soltanto evitando inutili divisioni si possa riuscire a mantenere viva una professione sotto attacco da chi sulla pelle dei giornalisti, in taluni e per fortuna sparuti casi anche qualche collega, conta di garantirsi impunità o posizioni di rendita.

Il buon auspicio

Agli eletti, ai colleghi Monica Adorno e Gaetano Rizzo, il nostro augurio di un proficuo lavoro per una categoria di giornalisti che ha urgente bisogno di risposte al passo coi tempi.