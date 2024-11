La salma è ancora sotto sequestro, indagini sono in corso

ADRANO (CATANIA) – Non ce l’ha fatta il 74enne, Stefano Santangelo, che la mattina del 25 ottobre scorso era stato investito da un’auto in via V Novembre ad Adrano. Era ricoverato al Garibaldi di Catania.

La salma non è stata ancora restituita ai familiari ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura vuole capire se il decesso dell’anziano è stata la diretta conseguenza delle ferite riportate nell’incidente o sopraggiunta per altre cause.

Stava attraversando la strada

Come si ricorderà il 74enne di Adrano era stato travolto da una macchina mentre attraversava la strada. Nella caduta ha battuto la testa sull’asfalto e nell’immediatezza era stato trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla.

Qui i medici avrebbero riscontrato una emorragia interna al capo con l’anziano che si è aggravato. Una volta intubato è stato trasferito in codice rosso al Garibaldi di Catania per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con la prognosi che è rimasta riservata.

Ad intervenire sul luogo dell’incidente per i rilievi sono stati gli agenti della Polizia Locale.