Adrano, nuove adesioni a Fratelli d’Italia: c’è anche l’assessore Politi

Assieme a due consiglieri comunali

ADRANO (CATANIA) – Ad Adrano, Fratelli d’Italia continua a crescere incassando nuovi ingressi dopo quelli fatti registrare nelle scorse ore. Oggi è ufficiale l’adesione a FdI anche dell’assessore Paolo Giovanni Politi e dei Consiglieri Orazio Toscano e Carmela Strano.

“Dopo vari incontri con il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Gaetano Galvagno – spiegano -, con il quale intercorre grande stima e un’amicizia di lungo corso, condividendo i valori del centro destra e rivedendoci in quella linea politico-amministrativa portata avanti dalla Presidente Giorgia Meloni, aderiamo con grande convinzione al Partito del tricolore che apre la strada della rinascita Italiana.

Continueremo a lavorare all’interno dell’Amministrazione Comunale portando avanti gli impegni assunti nel nostro programma elettorale per il bene della nostra città in sinergia con il governo Regionale e Nazionale.

Cogliamo l’occasione – concludono – per ringraziare il coordinatore provinciale Alberto Cardillo, il coordinatore regionale Senatore Salvo Pogliese, e la coordinatrice comunale Verdiana Bulla, certi che in loro troveremo un grande supporto nel portare avanti i nostri progetti che vedono al centro di tutto la nostra Città di Adrano, la nostra amata Sicilia e la Nazione che con grande orgoglio ci onoriamo di rappresentare perché siamo italiani”.

La nota di Cardillo

“Fratelli d’Italia anche ad Adrano, come in tutta Italia, continua la sua crescita e aumenta il radicamento nel territorio – dichiara il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alberto Cardillo –. Sono ogni giorno di più gli italiani che mostrano forte interesse per la nostra visione politica, i nostri valori e il nostro leader Giorgia Meloni.

Un caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro ai nuovi componenti della nostra comunità politica, all’assessore Politi e ai consiglieri Toscano e Strano”.