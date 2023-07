Adrano, nuove adesioni a Fratelli d’Italia

L'investitura è arrivata dal co-coordinatore regionale Pogliese. Ci sono anche due consiglieri comunali

ADRANO – A Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, alla presenza del coordinatore regionale Salvo Pogliese e del vice capogruppo al Senato Salvo Sallemi, è stato ufficializzato l’ingresso in Fratelli d’Italia di Salvo Monciino, dei consiglieri comunali di Adrano Melita Saitta e Massimiliano Zignale e – come spiegano i diretti interessati – “di tutta la comunità umana e politica, diversi candidati alle scorse elezioni comunali i quali hanno ottenuto centinaia di consensi in città pur non risultando eletti, che da anni si spende insieme a loro nel territorio di Adrano”.

“Per Monciino, Saitta e tanti dei loro amici è un ritorno a casa, vista la militanza in gioventù nel movimento di Azione Giovani e le varie esperienze nella destra studentesca – prosegue la nota -.

Si riparte dal territorio per costruire un progetto politico di ampio respiro e di lungo periodo che guardi alle migliori esperienze della città e che vorrà aprirsi al confronto con la società civile per portare i temi cari agli adraniti all’attenzione del partito della Premier Giorgia Meloni e del Governo da lei guidato”.