Aerei, allarme cherosene: ancora tre settimane e poi…

Ancora tre settimane, poi gli aerei rischiano di restare a terra. È l’allarme lanciato dagli aeroporti europei in una lettera alla Commissione nella quale si afferma che le riserve di cherosene ‘si stanno esaurendo’.
‘Se il transito attraverso Hormuz non riprenderà in modo stabile entro le prossime tre settimane, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue’, si avverte.
Balzo dell’inflazione Usa anche per effetto del caro energia: la fiducia dei consumatori ai minimi storici. Il ministro della Sicurezza energetica Pichetto Fratin intanto frena sul taglio delle accise: ‘Lo sconto costa un miliardo al mese, a fine aprile faremo una valutazione se i prezzi saranno ancora alti’.