Aereo con il carrello guasto, costretto all’atterraggio d’emergenza VIDEO

Allertati i soccorsi che sono giunti immediatamente all'aeroporto

Un piccolo jet privato, un Cessna 560, partito dall’Algeria e diretto a Bolzano con a bordo sei persone, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Montichiari, in provincia di Brescia, per alcuni problemi al carrello, fondamentale sia per il decollo che per l’atterraggio.

La segnalazione, come raccontato dal sindaco di Montichiari, Marco Togni, è stata diramata poco dopo le 16 di ieri, 1 novembre. Le autorità aeronautiche, quando ormai l’aereo si trovava vicino alle coste italiane, hanno indicato al comandante di fare rotta verso Montichiari. Fortunatamente non erano previsti voli e questo ha permesso di chiudere lo scalo al traffico aereo. La gestione è stata più semplice del previsto.

All’aeroporto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e sono state inviate anche alcune squadre da Castiglione delle Stiviere e Brescia. Sono fatti arrivare anche i medici e i paramedici del 118 proprio per intervenire in caso di emergenza.

Dopo aver effettuato un passaggio a bassa quota per mostrare le condizioni del carrello alla torre di controllo, il pilota ha scaricato tutto il carburante ed è tornato a Montichiari per l’atterraggio: “La bravura del pilota ha permesso un atterraggio senza forte impatto facendo strisciare dolcemente il veivolo sulla pista. Nessun danno a cose e persone, tranne ovviamente per l’aereo che ora avrà bisogno di passare da un buon carrozziere”, ha scritto il primo cittadino. I sei passeggeri, incluso l’equipaggio, non hanno riportato ferite.