Paura in volo, aereo decolla all’ultimo istante: tragedia sfiorata VIDEO

Avviate le indagini per determinare le cause della manovra

BRASILE – Aereo decolla all’ultimo istante. Un recente filmato pubblicato sul canale YouTube di Golf Oscar Romeo ha catturato un momento di alta tensione presso l’aeroporto di Congonhas, a San Paolo. Il filmato mostra un Embraer con circa 100 passeggeri a bordo, diretto a Rio de Janeiro, che fatica a staccarsi da terra durante il decollo. L’aereo riesce infatti a sollevarsi solo alla fine della pista, lunga 1940 metri, nell’area nota come stopway.

L’aeroporto di Congonhas, noto per la sua posizione critica su una strada trafficata e circondata da numerosi grattacieli, è spesso al centro di discussioni sulla sicurezza. Dopo l’incidente, le autorità aeroportuali hanno prontamente avviato un’indagine per determinare le cause della manovra rischiosa. L’inchiesta mira a chiarire se l’errore sia stato commesso dai piloti o dal personale di terra.

