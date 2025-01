Paura in volo, aereo prende fuoco durante il decollo: 3 feriti VIDEO

Solo un mese fa, il paese ha vissuto una delle peggiori tragedie aeree della sua storia

Un aereo della compagnia Air Busan, un Airbus A321, prende fuoco mentre si prepara al decollo all’aeroporto di Busan, in Corea del Sud, causando momenti di panico tra i passeggeri. Secondo le fonti locali, 176 persone sono state evacuate in sicurezza, mentre tre hanno riportato ferite lievi. L’incidente si è verificato intorno alle 22:30 ora locale, mentre l’aereo era pronto per il volo diretto a Hong Kong.

Aereo prende fuoco durante il decollo: le immagini

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riportato che il rogo è scoppiato all’interno o nella parte posteriore dell’aeromobile. Al momento non sono ancora state chiarite le cause precise dell’incendio. I 169 passeggeri e i sette membri dell’equipaggio sono stati evacuati rapidamente grazie all’uso degli scivoli di emergenza, evitando conseguenze più gravi.

Questo incidente arriva in un momento delicato per l’aviazione sudcoreana. Solo un mese fa, il paese ha vissuto una delle peggiori tragedie aeree della sua storia quando un Boeing 737-800 della compagnia low-cost Jeju Air si è schiantato dopo un atterraggio di emergenza.

Il velivolo, proveniente dalla Thailandia, ha toccato terra a grande velocità senza il carrello, impattando contro un muro di cemento e prendendo fuoco. Il bilancio è stato devastante: 179 morti su 181 occupanti, con soli due membri dell’equipaggio sopravvissuti. Le prime indagini indicano che il disastro potrebbe essere stato causato da un bird strike combinato con condizioni meteorologiche avverse.

