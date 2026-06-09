Nel Nisseno

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Una vasta piantagione di papavero da oppio è stata scoperta dai carabinieri in un’area rurale di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. I militari ello Squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e i colleghi della stazione di Niscemi, hanno individuato circa 720 piante di ‘Papaver somniferum’ in avanzato stato di maturazione. La piantagione di papavero è in una zona particolarmente impervia e con una fitta vegetazione. Si tratta di una delle aree interdette, con ordinanza del sindaco, per la frana dello scorso gennaio.

Due denunciati per la piantagione di papavero

Al termine delle indagini, un uomo di 57 anni e una donna di 48 anni, entrambi residenti a Niscemi e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati alla procura di Gela. Per loro l’accusa è di coltivazione illecita di piante da cui è possibile ricavare sostanze stupefacenti.

In corso le analisi di laboratorio

L’intera piantagione è stata sequestrata, mentre i campioni prelevati saranno sottoposti ad analisi per determinarne il contenuto di principio attivo.

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