Decisivo il fiuto del cane Briska

CATANIA – Agenti di polizia di Catania hanno sequestrato 716 compresse di metanfetamina rosa, droga spesso utilizzata in discoteca e diffusa tra i più giovani, nascosta nel garage di uno spacciatore di 58 anni che è stato arrestato.

Decisivo il fiuto del cane Briska

A fare scattare le indagini il fiuto del cane Briska che ha puntato il box chiuso da una saracinesca. I vigili del fuoco, chiamati dalla polizia, hanno forzato la serratura e agenti delle Volanti e della squadra cinofili della Questura hanno trovato al suo interno 500 grammi di marijuana e 500 grammi di hashish. Sono stati trovati dei documenti del 58enne che, pochi minuti dopo, si è presentato sul posto, ammettendo le proprie responsabilità.

Trovate in garage 716 pasticche

Nel frattempo, Briska ha continuato a cercare all’interno del garage e ha trovato 716 pasticche di metanfetamina rosa. L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. Il Gip ha convalidato il provvedimento e ha disposto di accompagnare il 58enne in carcere.