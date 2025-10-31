Aeroporto di Comiso, al via collegamenti in continuità territoriale

Da domani voli Aeroitalia per Roma Fiumicino e Milano Linate

COMISO (RAGUSA) – Domani prendono il via i collegamenti aerei in continuità territoriale dall’aeroporto Pio La Torre di Comiso con tratte giornaliere verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Il primo volo Comiso-Milano Linate, operato da Aeroitalia, ha già registrato il tutto esaurito.

L’avvio della continuità territoriale è il risultato della collaborazione tra istituzioni nazionali e locali e il frutto dell’impegno condiviso da Sac e Aeroitalia volto a promuovere lo sviluppo economico e turistico del territorio e a garantire servizi efficienti e inclusivi.

“L’avvio della continuità territoriale rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso e per la crescita del territorio ibleo – dice Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac – La risposta del mercato, con il sold out del primo volo per Milano-Linate, dimostra che la domanda di mobilità è forte e concreta. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al governo Schifani, in piena sintonia con il governo nazionale ed Enac, per aver reso possibile questo traguardo. Sac continuerà a lavorare insieme a Regione e partner come Aeroitalia per garantire collegamenti affidabili e costanti per tutti i cittadini”