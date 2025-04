Aeroporto di Palermo, a Pasqua 15 per cento in più di passeggeri

La crescita rispetto allo stesso periodo del 2024

PALERMO – L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo si prepara a un intenso traffico passeggeri durante il lungo weekend di Pasqua, che quest’anno andrà dal 18 al 22 aprile 2025. Secondo le previsioni, si attendono ben 137 mila viaggiatori, segnando un incremento del 15 per cento rispetto al periodo pasquale del 2024 (che si era concentrato tra il 29 marzo e il 2 aprile).

I dati diffusi da Gesap, la società che gestisce lo scalo aereo palermitano, confermano un trend di crescita costante. Anche nel mese di marzo 2025, l’aeroporto ha registrato un aumento significativo del traffico passeggeri, con un totale di 601.215 viaggiatori. Questo dato rappresenta un incremento del 7,30% rispetto ai 560.386 passeggeri transitati nel marzo del 2024.

Crescono i passeggeri

L’incremento del numero dei voli è stato più contenuto, attestandosi a 3.975 nel marzo 2025, con una crescita di poco inferiore al 2 per cento rispetto ai 3.905 voli registrati nello stesso mese del 2024. Un dato significativo è l’aumento della media dei passeggeri per volo, passata da 143 nel marzo 2024 a 151 nel marzo di quest’anno. I voli internazionali hanno contribuito in maniera significativa al traffico passeggeri di marzo, con 141 mila viaggiatori transitati, pari al 23,5 per cento del totale.

Trend positivo nel primo trimestre 2025

Analizzando i dati del primo trimestre del 2025, l’aeroporto di Palermo ha totalizzato 1.558.594 passeggeri, segnando un aumento dell’8,09 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo 2024 (quando i passeggeri erano stati 1.441.498).

Anche il numero dei voli è in crescita nel trimestre, con un più 3,08 per cento (10.811 voli nel 2025 contro i 10.488 del 2024). La media passeggeri per volo nel primo trimestre si attesta a 140, in aumento rispetto ai 134 del 2024. Le stime di traffico per il mese di aprile indicano un ulteriore aumento, con previsioni di oltre 800 mila passeggeri.

Di recente l’aeroporto di Palermo ha presentato il proprio programma per la stagione estiva, con 97 destinazioni.