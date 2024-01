La giudice ha subito un infortunio alla testa

Aggressione in aula giudiziaria. Un drammatico evento ha turbato la quiete del tribunale della contea di Clark, a Las Vegas, Nevada. Un giudice è stato assalito e ha subito un infortunio alla testa durante una sessione giudiziaria.

Il caso di Delone Redden e l’aggressione in aula

La giudice Mary Kay Holthus stava presiedendo il caso di Delone Redden, imputato per tentata aggressione. Nonostante le richieste di libertà vigilata da parte della difesa, data la pregressa storia penale dell’imputato, la giudice ha espresso il bisogno di perseguire un percorso alternativo.

Tale decisione ha scatenato una violenta reazione da parte dell’imputato. Redden si è scagliato contro la giudice, causando non solo il suo infortunio ma anche un momento di caos e pericolo all’interno dell’aula di tribunale. Il personale è intervenuto prontamente per sedare l’aggressione in aula, ma l’incidente solleva serie questioni sulla sicurezza nelle aule giudiziarie.



