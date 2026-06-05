Medicina di precisione, due giorni di convegno a Palermo VIDEO

Al teatro Santa Cecilia

PALERMO – Oggi, venerdì 5 giugno, e domani al real teatro Santa Cecilia di Palermo due giornate con al centro la medicina di precisione: dai risultati del Pnrr alla costruzione dell’ecosistema italiano della medicina di precisione.

Il convegno di Palermo sulla medicina di precisione

Cinque tavole rotonde con ricercatori e partner della Fondazione Heal Italia provenienti da tutta Italia per fare il punto sui risultati del Pnrr condividendo gli esiti scientifici e il loro impatto su ricerca, industria, sanità e innovazione Made in Italy.

L’obiettivo del Forum è consolidare il dialogo con industrie, università, istituzioni internazionali e partner europei per favorire nuove opportunità di cooperazione e sviluppo, costruendo una visione condivisa tra ricerca, clinica, istituzioni e cittadini.

Dalla cura della malattia alla cura della salute

Il Forum 2026 fa seguito alla campagna nazionale per la sensibilizzazione sulla prevenzione del rischio di patologia e per la promozione della salute: Providentia. Campagna che ha viaggiato in tutta Italia per accendere i riflettori sull’importanza della Medicina di Precisione “passando dal concetto della medicina per tutti alla medicina per ciascuno grazie ad un cambio di paradigma: dalla cura della malattia alla cura della salute prima che la malattia inizi – sottolinea Laura Leonardis, direttrice generale della Fondazione Heal Italia –. La medicina di precisione è la medicina del futuro e grazie ai Centri di Medicina di Precisione Heal Italia sta arrivando sempre più vicino ai cittadini”.

Il progetto Heal Italia

Il progetto Heal Italia coinvolge, ad oggi, 11 regioni: Emilia Romagna, Friulia Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Veneto.