Spari contro un 44enne nell’Agrigentino, ora è in ospedale

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Agguato a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Un quarantaquattrenne del posto è stato ferito con un colpo di pistola al collo mentre si trovava a bordo della sua auto lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio della città del Gattopardo.

L’agguato

Il tentato omicidio è avvenuto poco prima delle sette del mattino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato affiancato da un’altra auto dalla quale sarebbero stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Poi la fuga ad alta velocità. Scattato l’allarme, la vittima è stata soccorsa e trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove adesso si trova ricoverata.

Le condizioni cliniche

L’uomo sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari della Compagnia di Licata. Al via le indagini.