Agrigento 2025 ai titoli di coda: sabato il passaggio di testimone a L’Aquila

La cerimonia di chiusura

AGRIGENTO – Si conclude ufficialmente l’anno di Agrigento Capitale italiana della cultura. Sabato 10 gennaio, alle ore 18:00, il Teatro Pirandello ospiterà la cerimonia di chiusura della manifestazione, segnando il passaggio di consegne alla città de L’Aquila, che deterrà il titolo per il 2026.

All’evento parteciperanno i sindaci delle due città, Francesco Miccichè e Pierluigi Biondi, insieme ai vertici della Fondazione Agrigento 2025: la presidente Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello. La serata celebrerà i traguardi raggiunti nell’anno appena trascorso e darà il via formale al nuovo capitolo della cultura italiana nel capoluogo abruzzese.