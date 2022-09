Agricoltura, Armao: “Restituire al cibo sua funzione primaria”

L'incontro alla Coldiretti

1' DI LETTURA

“Noi vogliamo un’agricoltura sostenibile, la sovranità alimentare, equità e un azione di governo che metta al centro i temi dell’ecologia. Bisogna restituire al cibo la sua funzione primaria. Per farlo è necessario mettere al centro l’uomo, sia come agricoltore che come consumatore”. m

Lo ha detto Gaetano Armao candidato alla presidenza della Regione intervenendo al dibattito promosso dalla Coldiretti Oggi nell’incontro promosso da Coldiretti intervenendo nel dibattito Gaetano Armao: “Lo sforzo che abbiamo fatto – ha aggiunto – è quello di proporre poche azioni concrete, misurabili, attuabili che vanno a configurare una vera e propria riforma agraria per adeguare la nostra agricoltura alle nuove sfide.

Nel dettaglio propongo: la rideterminazione della nuova Pac, chiedendo la modifica dei parametri che penalizzano attualmente la Sicilia e il Sud; incentivi alla digitalizzazione delle imprese; energie rinnovabili, agrisolare e agrovoltaico integrati nella produzione e nel rispetto dei territori, salvaguardando la superficie agricola utilizzabile; contrasto alle distorsioni del mercato per garantire alle aziende un reddito sufficiente alla resilienza degli agricoltori; no al nutriscore disegnato dalle multinazionali per danneggiare l’agricoltura siciliana ed italiana, no al cibo sintetico, no all’eccessivo uso dei pesticidi, si alla sostenibilità, alla ricerca, all’origine in etichetta”.