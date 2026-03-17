Sammartino: "Il governo regionale è al fianco delle imprese"

PALERMO – Avviare attività di informazione e promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane presso i consumatori dell’Unione Europea. È questo l’obiettivo del bando ‘Promozione dei prodotti di qualità’ (intervento SRG10), che mette sette milioni di euro a disposizione e copre fino al 70%, del costo totale delle spese ammesse.

“Il governo Schifani – dice l’assessore all’agricoltura, Luca Sammartino – è al fianco delle imprese che investono nella promozione delle nostre eccellenze. Diamo un sostegno concreto alle imprese stimolando la competitività e l’avvio di azioni di informazione dei sistemi di qualità rivolte ai consumatori e gli operatori”.

Chi sono i beneficiari

I beneficiari del bando sono: gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica. Incluse le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale.

E ancora: le organizzazioni interprofessionali, i consorzi di tutela (riconosciuti dal Masaf), le cooperative agricole e loro consorzi e le reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno. La domanda di partecipazione si può inviare a partire dal 31 marzo e fino al 13 maggio 2026.