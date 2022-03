Nel mirino un uomo di 43 anni

Aggressione ieri sera in un pub di via Pirandello ad Agrigento. La vittima è un commerciante di 43 anni, che è stato portato in ospedale riportando alcuni traumi.

La fuga

L'aggressore è fuggito prima dell'arrivo della polizia. Sembra che tra i due vi siano state in passato altre discussioni, per motivi personali.