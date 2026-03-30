Agrigento, il deputato FdI Pisano indagato per truffa e peculato

AGRIGENTO – Attraverso false rendicontazioni delle spese avrebbero fatto la ‘cresta’ sui finanziamenti ad alcuni eventi culturali ad Agrigento.
È l’ipotesi della procura di Agrigento che ha notificato sei avvisi di garanzia ad altrettanti indagati – tra i quali il deputato di FdI Calogero Pisano – con l’accusa di peculato e truffa aggravata.
L’inchiesta, coordinata dal capo della procura, Giovanni Di Leo, e dalla pm Elettra Consoli, si concentra su eventi culturali a partire dal 2022 – realizzati dalla Dmo Valle dei Templi e dalla Fondazione Pirandello, entrambe partecipate dal Comune di Agrigento – e fino al 2025.
Oltre a Pisano sono indagati l’amministratore delegato della società ‘Dmo Valle dei Templi’ Fabrizio La Gaipa, il direttore della Fondazione Teatro Pirandello Salvatore Prestia, che stamane si è dimesso, e la moglie Laura Cozzo, a capo di un’associazione culturale.
Iscritti anche Calogero Casucci, che fa parte di un’altra associazione culturale e Antonio Migliaccio, ex autista di Pisano e legale rappresentante di un’associazione culturale.
Barbagallo (Pd): “Altro indagato di FdI, Meloni non faccia finta di niente”
“Ancora una volta i soldi pubblici utilizzati per fini personali. Ancora una volta ci sono di mezzo eventi, grandi e piccoli, stavolta ad Agrigento, con spese gonfiate, finanziate attraverso l’assessorato regionale al Turismo. Ancora una volta l’amministrazione pubblica regionale è utilizzata come bancomat. E ancora una volta ad essere indagato è un esponente del centrodestra, di Fratelli d’Italia”. Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo – a margine di un incontro a Messina assieme alla candidata sindaca Antonella Russo – commentando la notizia dell’indagine della Procura di Agrigento.
“Provo a questo punto – prosegue – umana vicinanza per la premier Giorgia Meloni, già in oggettiva difficoltà dopo la batosta del referendum, ma che deve guardarsi in particolare dai suoi ‘Fratelli’. E soprattutto in Sicilia però – conclude – non può più fare finta di niente visto che il numero di indagati del centrodestra, alcuni eccellenti appartenenti a Fratelli d’Italia, è in aumento costante”.