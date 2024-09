Non potranno frequentare i locali per i prossimi tre anni

AGRIGENTO – Il questore di Agrigento ha disposto il “Daspo Willy” nei confronti di tre minorenni, frequentatori dei locali della movida agrigentina.

I ragazzi sono stati coinvolti in una rissa al porticciolo turistico di San Leone, davanti al lounge bar “Mediterraneo Yachting Club”.

Durante la lite è finita in acqua una moto lasciata in sosta sulla banchina. I destinatari del Daspo per i prossimi tre anni non potranno frequentare i locali.