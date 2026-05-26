 Camorra e droga a Caivano, blitz della Polizia con 12 arresti
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Camorra e droga a Caivano, blitz della Polizia con 12 arresti

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NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz antidroga e antiracket a Caivano e nei comuni limitrofi. Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, la Squadra Mobile e il Commissariato di Afragola hanno arrestato 12 persone: 10 sono finite in carcere e 2 ai domiciliari.

Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, estorsione e porto abusivo di armi con matricola cancellata. Contestata anche l’aggravante del metodo mafioso per aver esploso colpi d’arma da fuoco in pubblico per terrorizzare i cittadini.

Secondo le indagini, a Caivano era attivo un gruppo criminale organizzato che gestiva una fitta rete di spaccio.

Gli inquirenti hanno inoltre scoperto un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore edile che aveva vinto un appalto con il Comune di Acerra.

IL VIDEO

– Foto: da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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