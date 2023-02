Agrigento, l’ombra del ricatto sessuale dietro il suicidio di Alice Schembri

Si indaga anche per tentata estorsione

C’è anche l’ombra del ricatto dietro il suicidio di Alice Schembri, la ragazza di 17 anni morta nel 2017. Quattro amici l’avrebbero violentata quando aveva 15 anni, filmando le scene con il cellulare.

Due sono indagati per violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico dalla Dda di Palermo, gli altri dalla Procura dei minori perché all’epoca dei fatti non erano ancora maggiorenni.

Ma si indaga anche per tentata estorsione. Uno degli adolescenti coinvolti in altre occasioni avrebbe filmato i suoi rapporti sessuali, non solo con Alice ma anche con altre ragazze.

Non è escluso che potrebbe avere usato i video come arma di ricatto chiedendo denaro o altro in cambio della mancata divulgazione dei filmati girati a insaputa delle protagoniste.

La procura di Agrigento, coordinata dal reggente Salvatore Vella, ha da tempo trasmesso gli atti ai colleghi del tribunale minorile, trattenendo un altro fascicolo. Dunque in totale le inchieste sono tre.

I legali dei quattro indagati respingono le accuse. Sostengono che i rapporti sessuali fossero consenzienti e il no d Alice (nel video si vede quando dice “no, mi uccido”) era riferito al fatto che non volesse essere filmata.