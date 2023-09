Agrigento, travolta sulle strisce: 24enne grave al San Giovanni Di Dio

La giovane originaria di Favara ha battuto la testa sul selciato

AGRIGENTO – Una ragazza di 24 anni si trova ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stata travolta da un’auto in corsa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La giovane, dopo essere stata sbalzata per alcuni metri, è stata trasportata al nosocomio in codice rosso. Ha riportato traumi sparsi e vistose perdite di sangue da un braccio e da un orecchio.

Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla sede del Comando provinciale dei carabinieri. La ventiquattrenne, originaria di Favara, stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata investita da un’auto d’epoca. Il conducente non ha proprio visto la ragazza, forse anche a causa dell’illuminazione pubblica coperta dagli alberi. Il veicolo non viaggiava a velocità sostenuta ma l’impatto è stato comunque violento.

La ventiquattrenne, dopo un volo di alcuni metri, ha sbattuto la testa sul selciato. Immediato il trasferimento in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Alla ragazza è stata eseguita una Tac al fine di verificare la presenza di eventuali lesioni interne o emorragie.