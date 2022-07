Akademia Sant’Anna, in arrivo la centrale Greta Catania

Dopo Valentina Brandi la compagine messinese ufficializza anche l'innesto della giovanissima classe 2004

MESSINA – Non solo esperienza e solidità ma anche tanto spazio a freschezza e talento in prospettiva. Questa la linea adottata dalla Desi Shipping Akademia Sant’Anna che, dopo l’innesto in squadra di Valentina Brandi, ufficializza l’ingaggio di un’altra giovanissima: la talentuosa centrale catanese Greta Catania.

Un innesto di assoluto valore per il team del Presidente Fabrizio Costantino, per svariati motivi. Prima di tutto perchè il club messinese si assicura un talento purissimo che, a dispetto della giovane età ha già calcato diversi palcoscenici importanti (non ultimo proprio quello della Serie A2 nella scorsa stagione), ed anche perchè in questo modo Akademia punta alla valorizzazione di un’atleta totalmente Made in Sicily.

La centrale classe 2004, trova le sue prime gioie sportive di grande livello vestendo la maglia del blasonato club Volleyrò Casal de Pazzi dove, nella stagione 2017/18, affronta il campionato di Serie D ma, soprattutto, conquista un ambito scudetto di categoria under 17 ed il Trofeo delle Regioni. Ancora Volleyrò nelle stagioni successive (fino all’annata 2021/2022) ed i traguardi si fanno sempre più importanti. Nella stagione 2018/2019 Geta conquista la medaglia d’argento agli Europei di categoria Under 16, mentre con il club romano fa il suo debutto in B2 ed in B1. La scorsa stagione il rientro a casa, con la prima importantissima esperienza in Serie A2 con la maglia della Pallavolo Sicilia Catania.

Akademia, quindi, aggiunge centimetri (ben 188) e talento al reparto dei centrali, puntando su un’atleta che, grazie alla giovane età ma al talento dimostrato ed all’esperienza acquisita, sicuramente potrà dare il proprio importante contributo alla causa messinese.

“Sono contenta di aver preso questa decisione – queste le prime parole della nuova centrale della Desi Shipping Akademia Sant’Anna – non vedo l’ora di cominciare e fare il mio meglio. Grazie per aver puntato su di me”.