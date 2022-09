Akademia Sant’Anna, Venuto: “Ci aspettiamo grandi risposte dal pubblico”

Si è conclusa al meglio la prima settimana di preparazione della compagine messinese di coach Breviglieri

MESSINA – Conclusasi al meglio la prima settimana di preparazione, per la Desi Shipping Akademia Sant’Anna è il momento di tornare a faticare per un nuovo ciclo di preparazione fisica. Tra sabbia, piscina, palestra e lavoro in campo con i palloni, si fatica agli ordini di Coach Breviglieri e dei suoi vice Ferrara e Cesareo, con risposte più che positive da parte di tutte le atlete, anche dal punto di vista della sintonia del gruppo.

“La prima settimana di lavoro è andata molto bene – cosi commenta Peppe Venuto, Direttore Sportivo del sodalizio messinese – Abbiamo iniziato a conoscere le nuove atlete ed a prendere confidenza sia con loro che con Coach Breviglieri. Adesso ci stiamo avviando alla seconda settimana di lavoro e siamo pronti ad affrontarla al meglio, come tutto quello che ci aspetta da qui all’inizio del campionato. Ci stiamo concentrando a dovere anche sugli aspetti organizzativi, del resto siamo al primo anno in Serie A e sono anche tanti gli adempimenti che la Lega Pallavolo di chiede. Noi stiamo lavorando ancora più di prima per farci trovare pronti a tutte le incombenze burocratiche ed organizzative, per arrivare al meglio all’inizio del torneo”.

Il DS di Akademia torna anche a parlare della campagna abbonamenti “Messina, adesso tocca a te!”, lanciata dalla Desi Shipping qualche settimana addietro e che sta portando riscontri in termini di partecipazione e sottoscrizione degli abbonamenti. “Ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più dal pubblico di Messina. Il Palazzetto che ci ospita, il Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria messo a disposizione dal Magnifico Rettore dell’Università di Messina e dalla SSD UniMe, dispone di una capienza ridotta in termini di posti. Per cui il mio invito è quello di sottoscrivere il prima possibile il proprio abbonamento e godersi dal vivo lo spettacolo della Serie A che, ricordiamolo, a Messina manca da oltre 20 anni”.

Nella serata di Domenica, presso il centro commerciale Etnapolis di Catania, Akademia Sant’Anna ha avuto l’onore di ricevere dalla Pallavolo Roomy di Catania l’ambito “Premio Barbagallo 2022”, un vero e proprio Oscar della pallavolo siciliana riconosciuto al club del Presidente Fabrizio Costantino per lo straordinario percorso della scorsa stagione, culminato con la storica promozione in Serie A2. A ritirare il premio una delegazione del club messinese composta dal Vicepresidente Peppe Venuti, dall’Allenatore in Seconda Flavio Ferrara e dall’Assistente Allenatore Fortunato Micalizzi.

In merito alla campagna abbonamenti, si ricorda che è attiva all’indirizzo https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-abbonamento-desi-shipping-akademia-sant-anna-2022-23.html

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online oppure presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato.