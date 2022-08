Akragas, rinforzo per il centrocampo: preso Caccetta

Il calciatore può vantare oltre 300 presenze tra i professionisti

AGRIGENTO – Colpo di mercato per l’Akragas del presidente Giuseppe Deni. Alla compagine guidata da Nicolò Terranova si aggiunge l’esperto centrocampista Cristian Caccetta, classe 1986, che nella scorsa stagione è stato in forza al Licata nel campionato di Serie D. L’operazione di mercato è stata portata a compimento dal direttore sportivo Ernesto Russello.

Cristian Caccetta è un centrocampista completo, dotato di grande fisicità e visione di gioco. Il calciatore può vantare oltre 300 presenze tra i professionisti e numerose stagioni da titolare in Serie C con le maglie di Foggia, Paganese, Lucchese, Trapani, Cosenza, Catania e Sambenedettese. Al Trapani, inoltre, ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B nel campionato 2013/14. Caccetta è già a disposizione di mister Terranova e del suo staff.