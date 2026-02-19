Al Teatro Massimo lirica e solidarietà con “Don Quichotte”

L'evento promosso dalla Fondazione Myra

PALERMO – Lirica e solidarietà al Teatro Massimo di Palermo, in occasione della prova generale di Don Quichotte, in programma il 28 marzo 2026 alle 18.30. Un’opera con al centro un personaggio simbolo di chi sceglie di difendere i più deboli, anche a costo di sembrare fuori dal tempo: un messaggio che rende questa serata ancora più significativa.

La serata è organizzata e promossa dalla Fondazione Myra, con l’obiettivo di raccogliere fondi per donare un pulmino alla comunità Borgo Blu di Mazara del Vallo. Borgo Blu sarà presente come ospite speciale dell’evento. “L’opera di Cervantes ci ricorda il valore dell’azione, la dignità di chi sceglie di agire per migliorare il mondo”

“È lo stesso principio che anima Borgo Blu, un centro nato dall’impegno di una famiglia per accompagnare ragazzi autistici verso l’autonomia, la formazione e la vita in comunità. Oggi il centro offre percorsi educativi e terapeutici. Ciò che manca è un mezzo per raggiungerli”. I biglietti per partecipare alla prova generale di Don Quichotte e sostenere l’iniziativa solidale sono disponibili anche online. È possibile acquistarli tramite il sito https://www.fondazionemyra.org/teatro/

Info: 3793465770

Email: teatro@fondazionemyra.org