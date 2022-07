Al via le assemblee provinciali dei renziani di Sicilia

Prime tappe nel Catanese e nel Nisseno

PALERMO – Al via le assemblee provinciali di Italia viva in Sicilia. Prime due tappe Ad Aci Castello (Catania) e Gela (Caltanissetta). “In un momento così delicato per l’Italia la politica ha il dovere di assumersi responsabilità, ha il dovere di esserci – si legge in una nota -. Fuori dai populismi e dai sovranismi c’è un mondo che chiede di essere ascoltato e rappresentato, chiede di esserci nei percorsi decisionali. La crisi di governo, voluta dai Cinquestelle non tiene conto della guerra in Ucraina, dello spread, dei rincari di energia e gas, della crisi sanitaria e di quella del lavoro. Soprattutto non si tiene conto degli italiani”.

E ancora: “Mentre accade tutto questo c’è chi continua a sparare nel mucchio e poi ci siamo noi che facciamo le assemblee provinciali per fare il punto della situazione politica, per rilanciare le nostre azioni e perché la politica si fa sui territori, accanto alla gente”.



Domani pomeriggio doppio appuntamento con le assemblee provinciali di Catania e Caltanissetta. Ad Aci Castello, ore 16:30, presso l’Hotel Four Points by Sheraton Catania, in via Antonello da Messina 45; a Gela, alle ore 19:30, da “Ginger” Lungomare Federico II di Svevia 202.