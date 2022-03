Alberi caduti, crolli, strade chiuse: notte infernale a Palermo – FOTO

Raffiche a 70 km/h. Si contano i danni in città e i provincia. FOTOGALLERY

PALERMO – Il maltempo sferza duramente Palermo che stamattina conta i danni di una notte di passione per cittadini, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Paura all’aeroporto Falcone-Borsellino

Le raffiche di scirocco a oltre 70 chilometri orari ieri sera hanno causato il crollo di una parete in un’area di cantiere all’aeroporto Falcone-Borsellino, tra i gate 1 e 8 dell’area partenze. Momenti di panico tra i passeggeri in attesa di imbarcarsi sono stati documentati da diversi video postati sui social. Fortunatamente solo tanta paura per chi si trovava sul posto ed è riuscito ad allontanarsi in tempo dopo il crollo del muro in cartongesso.

Crolla una palazzina al Borgo Vecchio

Nel centro di Palermo, nel popolare rione di Borgo Vecchio, una palazzina fatiscente e disabitata è crollata nel cuore della notte. Momenti di panico per i residenti della zona che sono scesi in strada e super lavoro per i vigili del fuoco che si sono recati sul posto per cercare tra le macerie eventuali feriti che per fortuna non si sono registrati.

Camion giù dal viadotto a Cefalù

Sull’autostrada A-20 Palermo-Messina, tra Cefalù e Buonfornello, un mezzo pesante è volato giù dal viadotto “Calzata” per le forti raffiche di vento laterale che hanno investito il camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale di Buonfornello che ha chiuso il tratto di autostrada interessato in entrambe le direzioni di marcia. Il conducente del mezzo pesante uscito fuori strada non è in pericolo di vita ma è stato trasportato in ospedale a Palermo.

Alberi e pali della luce abbattuti in città e a Mondello

Oltre 80 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi, tettoie, lamiere, pensiline strappate via dal vento e altri 90 sono ancora in coda per essere effettuati nel corso della mattinata. In via Euridice, nella borgata marinara di Mondello, un palo è stato abbattuto dal vento ed è finito su un’auto in sosta. Un albero di grosse dimensioni si è abbattuto sull’autostrada A19 Palermo Catania sulla carreggiata direzione Catania prima dello svincolo di Villabate. Tantissimi gli alberi e le palme finiti in strada. In autostrada, al Foro Italico, in via Messina Marine, in via Oreto. I pompieri hanno liberato le strade. Restano da verificare tante abitazioni dove c’è il rischio crolli di calcinacci.

Disagi nella zona industriale di Carini

Disagi anche in provincia come a Carini dove diversi alberi sono stati abbattuti nella zona industriale della cittadina alle porte del capoluogo. Anche qui sono al lavoro i vigili del fuoco per ripristinare la normalità.

Crolla una tettoia a Vergine Maria

A Vergine Maria tanta paura per il crollo della tettoia di una palazzina dove per fortuna non ci sono feriti. Sulla strada litoranea che congiunge il quartiere marinaro con l’Addaura un albero è stato abbattuto dalle raffiche di vento sulla carreggiata. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo.