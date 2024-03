Alga tossica nel lago Arancio, la Dc: “Il governo regionale intervenga”

Interrogazione scritta, ecco le richieste

PALERMO – I deputati della Democrazia Cristiana, gli onorevoli Carmelo

Pace, Ignazio Abbate, Fina Marchetta e l’esponente del gruppo misto,

Salvatore Giuffrida, hanno presentato un’interrogazione scritta al

presidente della Regione e all’assessore dell’Energia e dei servizi di

pubblica utilità per fare chiarezza sulla presenza o meno di

microorganismi inquinanti nel bacino del lago Arancio, al fine di

rendere utilizzabile la provvista d’acqua e garantire i prelievi ai fini

irrigui.

Alga tossica, le richieste

“La Sicilia è terra del paradosso: a fronte di invasi vuoti d’acqua,

abbiamo un’abbondante presenza idrica in quello del lago Arancio che,

però, a causa dell’alga rossa, non può essere utilizzata – dicono i

deputati regionali -. Chiediamo, quindi, quali correttivi urgenti stia

ponendo in essere il governo, nel caso in cui il Lago Arancio risultasse

inquinato dall’alga rossa, e se abbia dato seguito alle raccomandazioni

del Dipartimento di prevenzione dell’Asp monitorando le disponibilità di

altre fonti di approvvigionamento e sollecitando l’Arpa a controlli

stringenti sulla qualità dell’acqua”.

“La provvista idrica contenuta nel bacino del lago Arancio, qualora le

acque siano prive di microorganismi tossici per l’uomo e per le

coltivazioni, rappresenta una importante fonte di approvvigionamento per

l’irrigazione di un’area molto vasta soprattutto alla luce delle scarse

piogge dei mesi scorsi che destano forte preoccupazione tra i produttori

agricoli. Chiediamo pertanto al governo regionale di riferire sulla

situazione attuale”, concludono.