Catania, allacci abusivi alla rete elettrica e idrica: denunciate 16 persone

I controlli dei Carabinieri

CATANIA – Allacci abusivi a Catania: sedici persone sono state denunciate per furto da Carabinieri della stazione di Librino dopo controlli eseguiti con la Polizia municipale e tecnici della Sidra e di E-Distribuzione in alcune palazzine di viale Moncada del popoloso quartiere di Catania.

Durante le verifiche sono state scoperti 10 allacci diretti alla rete elettrica e sei abusivi a quella idrica. Tecnici della Sidra hanno anche interrotto la fornitura d’acqua a utenti non risultati in regola con l’apposizione di sigilli in piombo che, però, pochi minuti dopo, sono stati rotti e rimossi. In quest’ultimi casi si è proceduto alla definitiva rimozione dei contatori.