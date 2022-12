Allarme Covid nei voli dalla Cina, Bertolaso: “Sono preoccupato”

Sulle persone sottoposte a tampone il 46 per cento è risultato positivo

1' DI LETTURA

Allarme Covid per i voli che arrivano dalla Cina a Malpensa. Secondo i dati diffusi dalla regione Lombardia, Sul primo volo i positivi al Covid erano 35, sul secondo 62. In totale, 97 contagiati sui 212 passeggeri e operatori: il 46 per cento.

LEGGI ANCHE: Allarme Covid in tutto il mondo dopo apertura confini cinesi: tamponi obbligatori

E così assessore al Welfare, Guido Bertolaso, che rivendica la scelta di reintrodurre i test in aeroportosio dice preoccupato. “La nostra iniziativa non è stata un’iniziativa sbagliata o azzardata, come si vede dai numeri significativi che stanno a testimoniare che in Cina in questo momento c’è sicuramente un’ondata epidemica in corso”, ha rivendicato.

Tra i passeggeri positivi, il 75 per cento era diretto a una meta al di fuori della Lombardia, il 16 per cento invece intendeva restare a Milano o nell’hinterland. Al momento si trovano in isolamento ed è stato attivato il tracciamento dei loro contatti stretti. Si tratta nella maggior parte dei casi di cittadini della Repubblica Popolare Cinese oppure di cinesi ora residenti in Italia, di ritorno da un viaggio in Oriente. Tutti non presentavano sintomi particolari o segni visibili di malattia.

La paura è quella di nuove varianti. “Se si dovesse trattare soltanto della variante Omicron ne prenderemo atto – dice Bertolaso -, siamo praticamente tutti vaccinati e non credo si dovrà adottare nulla di particolarmente stringente”»”. Se invece, “e speriamo di no, dovessero esserci varianti diverse, magari addirittura non conosciute è chiaro che si dovrà provvedere in modo completamente diverso e saranno il ministro Schillaci e il governo che ci dovranno dare le indicazioni”.

Infine l’invito di Bertolaso invita a evitare i viaggi in Cina: «Suggerisco di rimanere in Italia, sotto la tutela della sanità pubblica, che è una delle migliori al mondo».