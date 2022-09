Allarme legionella in centro a Palermo: chiuso l’hotel Politeama

Un altro caso segnalato in un palazzo di via Principe di Belmonte

PALERMO – Allarme legionella nel centro di Palermo. Un focolaio di batteri è stato identificato ieri all’hotel Politeama. L’albergo in posizione centralissima nel capoluogo siciliano è stato costretto a chiudere i battenti ieri e a trasferire i propri ospiti in altre sistemazioni.

Un caso che fa montare la paura per una diffusione del batterio in città che si somma ai casi dei mesi scorsi che si sono registrati a Villa Niscemi, sede istituzionale del Comune chiusa da gennaio, e alla piscina comunale di viale del Fante.

I vigili urbani ieri hanno notificato all’hotel Politeama l’ordinanza del sindaco Lagalla con cui si ordinava la chiusura dell’albergo. Ma a preoccupare c’è anche la scoperta del batterio in via Principe di Belmonte, nel palazzo che ospita la redazione locale di Repubblica che è stato cautelativamente evacuato. Un caso che fa temere che i focolai in centro siano più di uno.

Il batterio della legionella, che si annida nelle cisterne e nelle vecchie condutture idriche, provoca una grave forma di polmonite. Il livello d’allerta è alto: l’Asp sta monitorando la situazione in città.