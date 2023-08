Allerta nelle autostrade siciliane: esodo da bollino nero, le segnalazioni

La stima è che quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località di villeggiatura

PALERMO – Esodo dei vacanzieri da bollino nero anche sulle autostrade siciliane. La stima è che quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località

di villeggiatura. Tra le più gettonate c’è anche la Sicilia.

Allerta ai caselli e sullo Stretto di Messina

Possibili lunghe code in corrispondenza dei caselli di San Gregorio sulla Messina – Catania, a partire da metà mattina. Code anche nei pressi degli imbarchi di Villa San Giovanni e a Messina. Da evitare, se possibile,

Novità sulla Messina – Palermo

È stato riaperto ieri pomeriggio alle 18 il tratto dell’autostrada A-20 Messina-Palermo tra Campofelice e Buonfornello, che era chiuso dal mese di settembre 2022. Il Consorzio autostrade siciliane ha completato i lavori di riqualificazione delle barriere laterali, necessari per la sicurezza degli automobilisti in transito. «Finisce quindi la limitazione del traffico ad una sola carreggiata – sottolinea l’assessore regionale alla Mobilità, Alessandro Aricò – e ritorna pienamente fruibile senza limitazioni una tratta particolarmente importante per i flussi turistici da e per la vicina Cefalù».

Segnalate code

Molte le code già segnalate, in due casi provocati da incidenti avvenuti durante la notte o all’alba. Sull’A1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Milano, per un incidente in cui è morta una persona ci sono auto incolonnate per 6 chilometri. Sempre sull’A1, tra Firenze e il bivio della variante di Valico nord, in direzione Bologna, per un altro incidente viene segnalata una coda di 5 chilometri. Su gran parte della rete autostradale il traffico è intenso o procede con code a tratti. Le direttrici più’ trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.