Allerta gialla a Caltanissetta, chiusi parchi e impianti sportivi

Lo ha stabilito il sindaco

CALTANISSETTA – Allerta meteo gialla anche a Caltanissetta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Il sindaco Walter Tesauro ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del cimitero comunale, degli impianti sportivi, delle ville, dei giardini e dei parchi giochi, oltre all’annullamento di tutte le manifestazioni previste all’aperto. Il provvedimento è stato adottato alla luce dell’avviso della Protezione civile che prevede precipitazioni anche a carattere temporalesco e venti forti dai quadranti occidentali, con possibili criticità idrogeologiche.

Attivato il Centro operativo comunale. Disposta anche la chiusura delle riserve naturali Monte Capodarso e Lago Sfondato e del Parco Dubini. Vietati i lavori in quota nei cantieri temporanei e mobili. Ai cittadini è stato raccomandato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di adottare tutte le misure di prudenza.

A Palermo è stata predisposta, su ordinanza del sindaco, la chiusura di tutte le scuole mentre nella provincia di Messina, una delle più colpite dal ciclone Harry nel mese di gennaio, è scattata l’allerta meteo arancione.