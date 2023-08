Incendi, un’altra giornata di allerta in Sicilia: 4 province sotto osservazione

L'avviso della protezione civile

PALERMO – Un’altra giornata di massima allerta sul fronte degli incendi per martedì 29 agosto in Sicilia. Il dipartimento di protezione civile regionale ha diramato un avviso di rischio incendi e ondate di calore a partire dalla mezzanotte del 28 agosto e per le successive 24 ore.

Quattro province sorvegliate speciali

Sorvegliate speciali quattro province della Sicilia. Si tratta di Palermo, Enna, Catania e Siracusa. In queste quattro province è stato fissato un livello di allerta rosso (‘Attenzione’). Nelle altre cinque, invece, il livello è giallo (‘Preallerta’).

Domenica e lunedì di incendi in Sicilia

Dopo la domenica infernale e un lunedì di forte impegno sul fronte degli incendi, quindi, l’attenzione resta massima. Alle 18:30 di lunedì, delle 19 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato (Coau), sei erano arrivate dalla Sicilia. una ventina, complessivamente, i roghi nella giornata di lunedì con le situazioni più complicate che si sono registrate nelle province di Messina e Trapani. L’intervento dei mezzi aerei, tuttavia, ha consentito di potere giudicare “sotto controllo” le situazioni già nel pomeriggio del 28 agosto. Impegnati i forestali, la protezione civile e i vigili del fuoco.