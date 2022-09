Meteo in Sicilia, è allerta gialla: tempesta tra Catania e Messina

Le previsioni per le prossime ore sull'Isola

Allerta gialla in Sicilia e maltempo previsto anche nelle prossime ore, con forti venti di burrasca. “Il maltempo – secondo gli esperti di 3bmeteo – proseguirà con la perturbazione ancora attiva e responsabile di rovesci e temporali sparsi, localmente intensi. I fenomeni dovrebbero risultare più incisivi sulle province di Trapani, Palermo, Messina, Catania, Enna, Agrigento, più ai margini Ragusa e Siracusa ma con precipitazioni comunque possibili”.

Già nelle scorse ore un nubifragio ha travolto la provincia di Trapani, una vera e propria emergenza quella che stanno vivendo gli abitanti di tutta la zona: VIDEO. Situazione critica stanotte, anche a Ragusa, dove si è persino allagato il pronto soccorso dell’ospedale. Da poche ore un forte temporale si è verificato anche tra Catania e Messina, e il maltempo non ha risparmiato la provincia di Palermo.

“Da martedì – precisano da 3bmeteo – maggiore variabilità tra sole e qualche veloce rovescio in movimento da Ovest verso Est, ma attenzione al vento: soffierà anche intenso di Ponente con raffiche talora superiori ai 50-60km/h e mari molto mossi o agitati al largo. Le temperature saranno in calo, con massime in genere comprese tra 24°C e 27°C, punte superiori sul Catanese da domani”.