Trapani, città sott’acqua: strade allagate e scuole chiuse VIDEO – FOTO

Il sindaco ai cittadini: "Restate a casa"

2' DI LETTURA

Ha cominciato a piovere in maniera intensa attorno alle 4 e il temporale che si è abbattuto su Trapani ha continuato a imperversare fino a dopo le 8, trasformando in torrenti in piena le strade cittadine, con l’acqua che ha invaso piani terra ed esercizi commerciali.

L’emergenza

Una situazione di emergenza che era stata preceduta appena qualche giorno addietro con un improvviso temporale che ha causato allagamenti in diverse parte della città, ma oggi la situazione è ancora più drammatica, con intere zone cittadine, anche centrali, come la via Fardella e le strade parallele, finite sott’acqua.

Allerta gialla

L’allerta gialla era stato già diffuso ieri dalla Protezione Civile, ma Trapani si è fatta trovare impreparata, con l’assenza, per esempio di vigili urbani per le strade, e quindi con gli automobilisti che si sono ritrovati in zone dove era impossibile continuare la marcia. Dal Comune di buon mattino è stato solo diffuso un avviso, sulle pagine social, che uffici e scuole erano destinate a restare chiusi e che veniva vietata la circolazione se non per ragioni di vera urgenza.

Le zone più colpite

A finire sott’acqua il rione popolare di Sant’Alberto, la zona del Palazzo Venuti, tra le vie Mattarella da una parte e conte Agostino Pepoli dall’altra, le vie attorno al cimitero, la zona del porto e quella dell’area industriale da via Libica sino alla via Virgilio, e poi la via Scontrino sino quasi a ridosso della piazza Stazione.

I sopralluoghi

Per fortuna non si registrano danni per le persone, conseguenze serie invece per parecchi negozi, esercizi commerciali, bar, che in queste ore stanno facendo i conti con l’acqua alta. Circolazione difficile anche sulle arterie esterne, molte sono state invase dal fango. In questo momento dopo la fine del temporale sono in corso i sopralluoghi da parte della Protezione civile e vigili del fuoco, mentre i tecnici del Comune sono alle prese con il fare defluire le acque che hanno invaso le strade cittadine.

Situazione di emergenza anche nei Comuni di Erice e Valderice, anche qui i rispettivi sindaci hanno sospeso le attività di uffici pubblici e scuole. A Valderice rinviata la cerimonia di commemorazione organizzata al cimitero di contrada Ragosia, nel 34° anniversario dell’omicidio mafioso del giornalista e sociologo Mauro Rostagn