Ida Saja: "Nessun provvedimento per assenze dovute alla pericolosità degli spostamenti"

CATANIA – Un appello ai centri commerciali di Catania ad adeguarsi alle ordinanze sindacali emanate dai Comuni a seguito di allerta meteo. A lanciarlo dalla sede di Catania è la segreteria generale della Uiltucs Sicilia, che ricorda come la normativa e il contratto collettivo impongono al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Dal capoluogo etneo, il segretario generale Uiltucs Sicilia, Ida Saja, scrive: “Visto che le attuali condizioni meteo determinano rischi concreti e attuali per l’incolumità dei lavoratori, sia negli spostamenti casa–lavoro sia nello svolgimento dell’attività lavorativa, si chiede di uniformarsi immediatamente alle ordinanze comunali vigenti”.

Chiesto di adeguare le attività delle aperture domenicali

“Si chiede di adeguare le attività delle aperture domenicali alle ordinanze comunali per tutta la durata dell’ordinanza di allerta rossa nei territori interessati garantendo che le eventuali assenze dovute all’impossibilità o pericolosità degli spostamenti non comportino conseguenze disciplinari né decurtazioni retributive”.

“L’eventuale prosecuzione dell’attività in violazione delle ordinanze comunali e degli obblighi di sicurezza potrà configurare responsabilità diretta del datore di lavoro, anche sotto il profilo ispettivo e sanzionatorio, e si riserva di adire senza ulteriore preavviso gli organi competenti”.