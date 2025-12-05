Allucinogeni e hashish nascosti in casa: arrestato un giovane a Villabate

In manette un ragazzo di 21 anni

PALERMO – Aveva nascosto in casa “funghi” allucinogeni e hashish, ma il fiuto del cane antidroga ha scovato la sostanza stupefacente. E’ così scattato l’arresto per un ragazzo di 21 anni che abita a Villabate, alle porte di Palermo.

I carabinieri della stazione locale l’hanno individuato durante alcuni controlli del territorio: a insospettire i militari sono stati i movimenti sospetti proprio nelle vicinanze dell’abitazione del ragazzo, già con precedenti per droga.

La perquisizione

E’ così scattata una perquisizione domiciliare con il pastore tedesco “Nadia” del nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, che nel corso del sopralluogo ha trovato quattro funghi allucinogeni “Illusion Weaver 3.0”: erano stati nascosti dentro la credenza del soggiorno. All’interno di un buco creato nel divano sono inoltre state rintracciare sette dosi di hashish, mentre dentro l’intercapedine della finestra utilizzata dal giovane per la cessione della droga, ne è stata trovata un’altra dose.

Infine, un panetto di hashish di oltre cinquanta grammi è è stato individuato nella tettoia, nascosto tra una cisterna d’acqua e il muro perimetrale. L’arresto è stato convalidato gip del Tribunale di Palermo che ha applicato nuovamente al 21enne la misura degli arresti domiciliari.