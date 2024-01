Almaviva, Inzerillo scrive a tre ministri: “Finora nulla è stato fatto”

Il capogruppo di Forza Italia: “Servono risposte”

PALERMO – “Ad oggi nulla è stato fatto per i 608 lavoratori Almaviva, di cui 478 siciliani, trattati come plastica ‘usa e getta’ e a cui finora sono state fatte false promesse”. Lo scrive il capigruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo, Gianluca Inzerillo, in una nota inviata ai ministri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico sulla vertenza che riguarda il call center che fa base anche nell’Isola.

Vicenda al centro di numerosi incontri romani ma per la quale non si intravedono ancora soluzioni. “Questi lavoratori durante la pandemia sono stati impiegati nel servizio telefonico di pubblica utilità ‘1500’ – scrive il forzista – ma negli ultimi cinque anni tutti i governi sono stati sordi e inadeguati. Il governo Conte ha affidato ad Almaviva la commessa relativa al numero verde 1500 e i lavoratori hanno adempiuto al compito, salvo poi essere scaricati dallo Stato. Nessuno dei ministeri coinvolti ha mai pensato a una reale e concreta soluzione del problema, come ad esempio una riconversione del 1500 come servizio di pubblica utilià e assistenza. Ho partecipato in prima persona a diversi tavoli politici di confronto a Roma e mi ricresce dover ammettere che, nonostante la mia personale percezione circa la volontà alla risoluzione, la sintesi ad oggi è sempre quella di ‘parvenu ministeriali’ che millantano false promesse”.