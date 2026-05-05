Rinnovati 20 chilometri di tubature e stop alla turnazione in alcuni quartieri

PALERMO – Amap ha avviato i lavori per il rinnovo delle principali condotte di alimentazione della rete idrica di Palermo, compreso l’impianto di distribuzione del cosiddetto “destra Oreto”, per un importo di circa 50 milioni di euro finanziato con fondi del Pnrr.

Cosa prevede il progetto dell’Amap

Il progetto completo prevede il riordino delle reti di distribuzione, in particolare delle sottoreti Brancaccio, Giardini e Bonagia.

Mentre i lavori sulle principali condotte di alimentazione consentiranno di rinnovare il sistema di tubazioni che porta l’acqua alle utenze cittadine dagli storici serbatoi di San Ciro e di Altarello.

L’intervento, che riguarda complessivamente circa 20 km di tubazioni, avrà un impatto minimo sulla città in quanto verranno effettuati solo limitati lavori di scavo.

La tecnologia utilizzata da Amap

La tecnologia utilizzata sarà quella del “relining” in cui le condotte – alcune in esercizio da più di 120 anni – saranno risanate inserendo al loro interno delle nuove tubazioni flessibili realizzate con materiali innovativi di elevate caratteristiche di resistenza.

Con questa tecnologia gli scavi saranno limitati ai punti di ingresso e di “tiraggio” delle nuove tubazioni con un impatto minimo sulla viabilità.

Sciortino: “Il più importante progetto di relining in Europa”

“Si tratta del più importante progetto di relining attuato in Europa – sottolinea Giovanni Sciortino, amministratore unico di Amap – la previsione è di riuscire a centrare il traguardo di una contrazione di perdite del 62%. Fattore ancora più importante è garantire l’erogazione idrica h24 in un’area ancora oggi sottoposta a turnazione”.

Prevista la nascita di una control room

Prevista anche la realizzazione di una “Control Room” per la raccolta di informazioni provenienti dalle utenze idriche allacciate al distretto: Amap avrà così il controllo di tutti i dati in termini di consumi e pressioni in rete oltre al relativo monitoraggio delle perdite idriche.

La Control Room sarà operativa 24 ore su 24 (7 giorni su 7) e consentirà di gestire le operazioni della rete in modo efficiente, garantendo interventi tempestivi, ottimizzando le attività dei team dedicati a operazioni e manutenzione e monitorando in tempo reale anomalie e allarmi.

“Il progetto si integra – conclude Sciortino – con l’installazione di contatori intelligenti (smart meter) provvisti di valvola di apertura/chiusura per intervenire sulle singole utenze morose direttamente dalla “Control Room” senza nessun intervento sul posto degli operatori”.