Amat, anche in tabaccheria il rinnovo degli abbonamenti per bus e tram

L’iniziativa della società partecipata del Comune

PALERMO – Rinnovare gli abbonamenti per autobus e tram, a Palermo, sarà più facile. L’Amat, società partecipata del Comune, ha infatti chiuso un accordo con Mooneygo, piattaforma presente in numerose rivendite tra cui le tabaccherie.

Da oggi i punti convenzionati saranno 50, a partire dal 14 ottobre diventeranno 300 e poi 600 entro fine mese anche in alcuni comuni dell’area metropolitana. “L’abbonato potrà recarsi presso la rivendita più vicina munito dell’abbonamento in scadenza o scaduto, del documento e della tessera sanitaria e richiedere il rinnovo, pagando il corrispettivo al titolare della rivendita, ricevendo il tagliando con la nuova scadenza – spiegano dall’azienda -. Contestualmente al rinnovo sarà possibile effettuare il cambio delle linee inserite, se necessario, per tutti quegli abbonamenti che prevedono solo l’utilizzo delle quattro linee”.