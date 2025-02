Amat cerca 100 autisti, pubblicato il bando di concorso: i requisiti

Per partecipare servirà la patente DE, ma non solo

PALERMO – L’Amat, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nella città di Palermo, cerca 100 autisti. La società ha pubblicato lo scorso 31 gennaio, sul proprio sito, il bando di selezione e chi vorrà partecipare avrà trenta giorni di tempo per presentare la domanda.

Il bando di concorso prevede, per i vincitori, un contratto di apprendistato professionalizzante, per la durata massima di tre anni con orario di lavoro full-time.

Requisiti per l’ammissione al concorso Amat

Per l’ammissione alla selezione, è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti minimi: avere una età compresa tra 21 anni e 30 anni non compiuti; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’art. 7 della legge comunitaria 6 agosto 2013, n. 97.

Chi parteciperà al bando dovrà essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado; essere in possesso della patente di guida “DE” con un residuo non inferiore a 15 punti e del certificato di abilitazione professionale CQC persone, entrambi in corso di validità; possedere l’idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea.

E ancora: non aver a proprio carico condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblico.

Presentazione della domanda per il bando di concorso Amat

La domanda di partecipazione alla selezione da parte dell’Amat dovrà essere predisposta e sottoscritta utilizzando lo schema pubblicato insieme al presente avviso, allegando i documenti richiesti.

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti, in qualsiasi fase della selezione, comporterà l’esclusione dalla selezione stessa e/o dalla graduatoria finale.

La domanda di partecipazione completa, comprendente la copia della patente di guida DE e, se già in possesso, della CQC – se in documento diverso dalla patente di guida -, dovrà essere inviata ad Amat entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione dalla selezione.

Le domande potranno essere inviate nelle seguenti modalità: tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, tramite il servizio pubblico delle Poste, ad “AMAT Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo”; sulla busta andrà scritto “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”. Ai fini del rispetto della data di spedizione farà fede il timbro a data postale di invio; tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica amat.segrgen@pec.it . Sull’oggetto della PEC andrà scritto “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il predetto termine di scadenza o pervenute tramite qualsiasi altra modalità.

Prove di esame per il bando Amat

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica consistente in una prova di guida di autobus di Amat per cui è previsto il possesso della patente DE per la guida di autosnodati, in ambiente di autoparco aziendale e/o di circolazione stradale urbana, secondo un percorso stabilito dalla Commissione Esaminatrice.

L’esame sarà volto a verificare il grado di abilità e di padronanza tecnica alla guida del veicolo da parte del candidato.

L’avviso per la presentazione dei candidati alla prova pratica di guida sarà pubblicato, unitamente all’elenco degli ammessi ed al relativo calendario di esami, sul sito istituzionale di Amat https://www.amat.pa.it, almeno 15 giorni prima della data in cui deve essere sostenuta la prova. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti senza altro preavviso.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede d’esame il giorno e l’ora stabiliti per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento della prova pratica di guida, muniti di valida patente di guida DE e C.Q.C., pena l’esclusione dalla selezione pubblica.

La mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova pratica di guida equivarrà a rinuncia al concorso. Non è prevista alcuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore.

Sul sito di Amat verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. Alla prova pratica sarà attribuito un massimo di punti 80 e la idoneità si intenderà conseguita al raggiungimento di un punteggio non inferiore a 48.

Eventuale prova selettiva per il bando Amat

Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, la Commissione Esaminatrice della selezione può fare effettuare una preselezione dei candidati, consistente in test a risposta multipla, inerente le materie concernenti le patenti di guida e/o l’acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente /C.Q.C. e/o la conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano.

Il calendario dell’eventuale prova preselettiva e le indicazioni in ordine al suo svolgimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale di Amat https://www.amat.pa.it.

La pubblicazione sul sito di Amat del calendario dell’eventuale prova preselettiva, avverrà almeno 15 giorni prima dell’espletamento della prova ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti senza altro preavviso.

I candidati devono presentarsi a sostenere l’eventuale prova preselettiva puntualmente all’ora e nel posto stabiliti dal calendario, con un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla selezione pubblica.

La mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la eventuale preselezione equivarrà a rinuncia al concorso. Non è prevista alcuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore.

