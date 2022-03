La gara viene quindi vinta a tavolino dal Rugby Perugia senza penalizzazioni per l’Amatori Catania Rugby

CATANIA – Nulla da fare per l’Amatori Catania Rugby. La formazione etnea, infatti, a causa di alcune positività al Covid-19 in seno al gruppo della prima squadra ha comunicato che “la gara contro Rugby Perugia, in programma domani non verrà disputata”.

L’Amatori, attraverso una nota ha quindi spiegato che: “Secondo il nuovo protocollo federale la gara suddetta viene vinta a tavolino dal Rugby Perugia. Senza penalizzazioni per l’Amatori Catania Rugby”.