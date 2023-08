Amg, Ugl Chimici incontra la Terza commissione del consiglio comunale

Loddo: "Le nostre richieste per i lavoratori"

L’ Ugl Chimici della Provincia di Palermo incontra la Terza commissione consiliare del Comune di Palermo. La delegazione composta dal segretario Loddo Raffaele, da Di Cristofalo Antonino e Sangiorgi Daniela “ha illustrato le preoccupazioni delle lavoratrici e lavoratori di Amg energia circa il futuro della società di proprietà del Comune di Palermo – si legge in una nota – In particolare, è stato chiesto l’approvazione del nuovo contratto di servizio che veda un orizzonte temporale almeno decennale viste le occasioni di sviluppo che oggi la transizione energetica mette a disposizione di aziende e comunità, produzione di Energia Elettrica, certificazioni energetica distribuzione gas”.

“La immediata assunzione di nuovo personale per lo svolgimento delle normali attività a sostegno di manutenzione impianti, manutenzione scuole, impianti sportivi mancano ad oggi circa 100 unità rispetto all’attuale pianta organica – rende noto la segreteria – La commissione presieduta dal consigliere Alessandro Anello ha preso atto delle preoccupazioni condividendo la necessità di avere al più presto un contratto nuovo ed efficace per le sfide che attendono l’azienda. Ha condiviso inoltre la necessità di avere nuovo personale per affrontare le normali manutenzioni che già dal mese di settembre con l’avvio delle scuole saranno necessarie”.